Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı

İHA

Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı

TOBB Mart ayı Kurulan ve Kapanan şirket sayısı iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da mart ayında 26 yeni şirket kurulduğu açıklandı. Erzurum’da, 2020 yılı mart ayına göre kurulan şirket sayısı artış oranı yüzde 26.84 oldu.
Erzurum Mart Ayı Verileri
Erzurum’da mart ayında 26 şirket, 6 kooperatif, 11 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde ilde 2 şirket tasfiye işlemi gördü, 2 şirket ve 4 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. İlde 2020 yılı mart ayında 19 şirket, 1 kooperatif ve 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 2 şirket kapanmıştı.
Kudaka Mart Ayı Verileri
Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un bulunduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde mart ayında 41 şirket, 7 kooperatif, 2 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 5 şirket tasfiye işlemi gördü, 2 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 27 şirket, 1 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 2 şirket kapanmıştı.
Kuzeydoğu Anadolu Mart Ayı Verileri
Erzurum, Erzincan ve Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde mart ayında 77 şirket, 8 kooperatif, 49 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 5 şirket tasfiye işlemi gördü, 3 şirket ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 40 şirket, 2 kooperatif ve 49 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 3 şirket kapanmıştı.
Doğu Anadolu Mart Ayı Verileri
Doğu Anadolu Bölgesinde mart ayında 284 şirket, 14 kooperatif, 156 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 26 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 17 şirket, 3 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini sonlandırdı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 173 şirket, 4 kooperatif ve 169 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 20 şirket kapanmıştı.
Erzurum’un Payı
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da Mart ayında kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 33,76, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 9,15 pay gösterdi.
Bölge İlleri Şirket Kurulum Sayısı
Mart 2021’de Ağrı’da 18, Bingöl’de 15, Bitlis’te 16, Elazığ’da 40, Erzincan’da 12, Erzurum’da 26, Hakkari’de 8, Kars’ta 7, Malatya’da 59, Muş’ta 15, Tunceli’de 8, Van’da 49, Ardahan’da 2, Iğdır’da 9 şirket kuruldu.
Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 31,5 Arttı
Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mart ayında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında arttı.
Mart 2021’de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39,7 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 27,6 oranında azalış oldu.
Kurulan Şirketlerin Sayısında Bir Önceki Aya Göre Yüzde 10,4 Artış Oldu
Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 26,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,3 oranında azalış oldu. Mart 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.
Mart 2021’de kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve kooperatifin yüzde 85’i limited şirket, yüzde 13,6’sı anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,5’i İstanbul, yüzde 10,0’u Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.
Bu ayda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 279,2 oranında arttı. Bu ayda şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692’si ticaret, bin 808’i imalat ve bin 310’u inşaat sektöründe kuruldu. Bin 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140’ı inşaat 123’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315’i inşaat, 218’ü imalat sektöründe gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar Erzurum’da yasaklara uymayıp kahvehanede oyun oynayan şahıslara 83 bin 256 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamada oyun oynadılar polisten ...
USAP’tan Erkan Oğur açıklaması: “Hayret ve esefle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER USAP’tan Erkan Oğur açıklaması: “Hayret ve esefle ...
Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlaması
ATA-AÖF’de final ve bütünle sınavları online yapılacak
YEREL HABERLER ATA-AÖF’de final ve bütünle sınavları online ...
Erzurum’da 3 ayda bin 610 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 3 ayda bin 610 konut satıldı
Vali Okay Memiş; ‘Erzurum’un turizm potansiyeli oldukça yüksek’
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş; ‘Erzurum’un turizm potansiyeli ...
BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını ...
KUDAKA 134.Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KUDAKA 134.Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Milletvekili Aydemir: ‘Şehitlerimizin ufkundayız’ Aydemir: ‘Dirlik, birlik ve varlığımızı şehitlerimize borçluyuz’ Milletvekili Aydemir AK Hassasiyeti paylaştı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Şehitlerimizin ...
Başkan Sunar, son iki yılın ‘en’leri arasında ORC Yerel Yönetim Performans Araştırması yayımlandı
YEREL HABERLER Başkan Sunar, son iki yılın ‘en’leri arasında ORC ...
ETÜ’den, Başkan Yücelik’e işbirliği teşekkürü
YEREL HABERLER ETÜ’den, Başkan Yücelik’e işbirliği teşekkürü
Aziziye’de tapu hizmetlerine dijital kolaylık
YEREL HABERLER Aziziye’de tapu hizmetlerine dijital kolaylık
YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor
Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı İl Sağlık Müdürü Dr. Bedir: ‘Palandöken Hastanesini en kısa sürede şehir hastanesine taşıyacağız’
YEREL HABERLER Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız ...
Spor Bilimleri Akreditasyon Kurulundan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Akreditasyon Kurulundan Rektör ...
Erzurum Valisi Memiş: “Sayın valim çok ceza yazdınız diye kimse bana söylemde bulunmasın" "Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim" "Bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” Erzurum Valisinden sert uyarı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: “Sayın valim çok ceza yazdınız ...
İstilacı kargalar köylülerin çilesi oldu “Ürünü toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar” “Korkuluk bunlara fayda etmiyor, Allah'tan seralarımıza giremiyorlar”
YEREL HABERLER İstilacı kargalar köylülerin çilesi oldu “Ürünü ...