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Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız milleti tarif eden bir şahsiyettir’ Aydemir: HDP Millete iftira ediyor Aydemir’den tedbirlere uyma çağrısı

İHA

Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız milleti tarif eden bir şahsiyettir’ Aydemir: HDP Millete iftira ediyor Aydemir’den tedbirlere uyma çağrısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ermeni mezalimine uğramış bir ailenin ferdi olduğunu, bu mezalime rağmen kendilerine, millete HDP tarafından iftira edildiğini belirterek, "Bugün milletimize bühtanla iftirayla yönelen bir HDP var." dedi.
Aydemir’den Sert Tepki
AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin siyasetin en esaslı merkezi olduğunu, maalesef son zamanlarda ciddi bir irtifa kaybıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Siyasetçilerin dilinden kaynaklı utanacakları hallere muhatap olduklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Sabahleyin bir grup toplantısında genel başkan sıfatını almış birisi üstelik de yaşı kemale ermiş, birikim sahibi olması gereken birisi kenar mahallede dahi konuşulmayacak kavramlarla konuşur hale geldi. Bu çok ayıp bir şey. Bir Cumhurbaşkanına karşı bu kavramla nasıl konuşursun? Niye konuşursun? Şunun için konuşursun: Yoktur birikimin, lügatinde başka kelime yoktur bundan dolayı konuşursun. Zaten kendini gösteriyor da bu." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Milleti Temsil Eden Abide Bir Şahsiyet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin yüzde 50'den fazlasının oyunu aldığını, Türk Milletini tarif ve temsil eden abide bir şahsiyet olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Üstelik de ona karşı bu kelimeyi kullanırken karşı tarafa kimi koyuyorsunuz? ABD Başkanı Biden'i koyuyorsunuz. Biden muhabbetini açığa çıkarıyorsunuz, aşikar ediyorsunuz. Bu devletin bir numaralı ismine kininizi, hıncınızı bu şekilde kusuyorsunuz. Ayıp." değerlendirmesinde bulundu.
Aydemir Chp Seçmenine Seslendi
Milletvekili Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün milletimize bühtanla iftirayla yönelen bir HDP var. Ben her seferinde şu kürsüye çıktığımda söyledim. Ben, Ermeni mezalimine uğramış bir ailenin ferdiyim ve bu mezalime rağmen bize iftira ediliyor. Kim tarafından? HDP tarafından. Ona dönük en ufak bir sözünüz yok. Tam tersi onları el üstünde tutuyorsunuz. Bu mu vatanseverlik, milliyetçilik? Şimdi milletimizin adını dünyanın göbeğine kazıyan bir isme, siz 'minnoş' gibi bir kavram kullanıyorsunuz. Ayıp. Bu, sizin samimiyetsizliğinizi ifade eder. Yüreğinde milliyetçiliğin kırıntısı olan milletimize sesleniyorum; HDP ile bu derece arkadaşlık oluşturmuş bir yapıyla beraber olursanız HDP'nin milletimize ettiği bühtana da ortak olursunuz. Yani 'soykırım' bühtanına, iftirasına ortak olursunuz. Bunu CHP'li seçmenlerimize kardeşlerimize de söylüyorum. Tek lafları yok HDP'ye CHP'lilerin."
Aydemir’den Uyarı
Kovid19 testi en fazla artan illerden birisinin de Erzurum olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Dikkatli olmazsak, korunaklı yürümezsek, bizden dolayı bir başkası bu hastalığa düçar olursa hele hele ölürse bunun vebalini kaldıramayız, taşıyamayız. Bunu yüklenmeme adına hepimizin çok daha dikkatli olması lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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