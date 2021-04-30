Aşkale’de kapanma denetimi

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

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Covid19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte alınan 17 günlük tam kapanma sürecine bugün itibariyle girildi.

Aşkale ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren gün boyu denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde dışarıda olan vatandaş ve sürücüler durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Cuma namazı sonrasında ise devriye araçları ile sık sık anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

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