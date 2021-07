Yaz dönemi Kur'an kursları başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Şair Yazar İlhami Çiçek Bilgi Evi'nde 56 ile 712 yaş grubu çocuklar için Kur’an kursları başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden ESMEK ve Bilgi Evleri'nde 56 yaş grubu çocuklar için Kur'an dersleri verilmeye başlandı. 712 yaş aralığındaki çocuklar için ise haftanın her günü ortalama 4 saat Kur'an dersleri veriliyor.

56 yaş grubundaki çocuklara ders veren Kur’an Kursu eğitmeni Zehra Solmaz, “Kursumuza gelen çocuklarımız için Kur'anı Kerim dersleri veriliyor. Kursumuza gelen çocuklara Kur'an, sure, masal, siyer dersleri işleniyor. Siyer derslerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından yararlanıyoruz. Kur'an dersimizde ElifBa'yı geçen çocuklarımız bulunuyor. Bu çocuklar arasında Kur'an'a geçen çocuklarımız içinse günlük olarak 1 ya da 2 saatlik çalışma ile Kur'an derslerini geliştiriyoruz. Evlerine giden çocuklar derslerine çalışıyorlar ve ertesi gün kursa geldiklerinde nasıl çalıştıklarını tekrar yaptırıyoruz. Müfredatta belirlenen surelere çalışıyoruz. Çocukların kursta sıkılmamaları için çeşitli oyunlar oynuyoruz” diye konuştu.

712 yaş grubunda olan çocuklar ise haftanın her günü kursa gelebiliyor. Kursta Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) hayatı da çocuklara öğretiliyor.

