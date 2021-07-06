(Özel haber) Yavuz Buğra Boyar: “Geçtiğimiz sezona göre daha başarılı olmak istiyoruz” Hataysporlu futbolcu Yavuz Buğra Boyar: “Hedefim forma şansı bulup, takımımı sahada en iyi şekilde temsil etmek” “Türk futbolcuların forma şansı bulduğunda neler yaptığını görüyoruz”

Hatayspor'un genç file bekçisi Yavuz Buğra Boyar, “Taraftarlar bizden artık daha fazla beklenti içerisinde. O yüzden en iyi performansımızı gösterip, geçen yıldan daha iyi bir sıralamada ligi bitirmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Hatayspor’un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, yeni sezonda hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarını sürdüren Hatayspor’un genç kalecisi geçtiğimiz sezona göre daha başarılı olmak istediklerini söyledi. Boyar taraftarların geride kalan sezon sonrası bu sezon daha fazla beklenti içerisinde olduğunu ifade ederek, “Kampımızın bugün 5. günündeyiz, tempo giderek yükseliyor. Yoruluyoruz ama bu yorgunluğumuzun meyvesini sezon içerisinde alıyoruz. Bunun en iyi örneğini geçtiğimiz sezon gördük. Bu sezonda kampımızı bitirip yeni sezonda geçtiğimiz sezona göre daha başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Taraftarlar bizden artık daha fazla beklenti içerisinde. O yüzden en iyi performansımızı gösterip, geçen yıldan daha iyi bir sıralamada bitirmek isteriz” dedi.



“Hedefim forma şansı bulup, takımımı sahada en iyi şekilde temsil etmek”

Boyar, bu sezon forma şansı bulmak istediğini vurgulayarak, “Bu sezon forma şansı bulmak istiyorum. Performansımı en üst seviyede tutmak hedefindeyim. Forma şansı bulduğumda kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonrasında sözleşmem bitiyor zaten performansıma bağlı olarak konuşulur “ şeklinde konuştu.



“Türk futbolcuların forma şansı bulduğunda neler yaptığını görüyoruz”

Yabancı kuralı hakkında konuşan Boyar, yabancı kuralını desteklediğini kaydederek “Ben Türk futbolcuların daha fazla değer görmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolcuların oynadığı zaman neleri başardığını hepimiz gördük. Ben yabancı kuralını destekliyorum” ifadelerini kullandı.



“A takıma yükselen gençlerin çok çalışması lazım”

Altyapıdaki futbolcuların her şeye dikkat ederek çok çalışmaları gerektiğini belirten Boyar, “Özellikle profesyonellik kağıda imza atmakla olmuyor. Hayatı, uykusu ve beslenmesi gibi her şeye dikkat etmesi lazım. En çok da fazla çalışması lazım. Genç arkadaşlarımız A Takıma çıktıkları lazım orada en iyisini yapmaları lazım. Ben Türk kaleci olarak Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır’ı çok beğeniyorum. Yabancı olarak ise Muslera diyebilirim” açıklamalarında bulundu.

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