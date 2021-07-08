Gelin almaya çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaşayan Ahmet Yüce, hayatını birleştirdiği Büşra Yüce´yi almaya, gelin aracı olarak süsleyip çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti. Çekicinin üzerindeki off-road aracında gelin ve damadı görenler, şaşkınlık yaşadı.

Esnaf Ahmet Yüce (36), Giresun'da yaşayan akrabası Büşra Yüce (28) ile hayatını birleştirdi. Ejder OffRoad ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan Yüce, gelin aracı için ilginç bir tercihte bulundu. Süslediği 4x4 off-road aracını çekiciye yükleyen Yüce, gelin Büşra Yüce´nin bulunduğu merkez Palandöken ilçesine gitti. Birlikte çekicinin üzerindeki off-road aracına binen Büşra Yüce ile Ahmet Yüce, evlerine doğru yola çıktı. Çift, yoldan geçenlerin meraklı bakışları arasında merkez Aziziye ilçesindeki evlerine gitti.

Düğün arabasına herkes gibi kendisinin de şaşırdığını söyleyen Büşra Yüce, "Evden çıkıp düğün arabasına binecekken gördüğüm manzara karşısında şaşırdım. Eşimin çok sevdiği off-road aracı çekicinin üzerindeydi. İkimiz de yakınlarımızın yardımıyla aracın açık olan bagaj bölümüne konulan sandalyeye oturduk. Herkesin ilgi odağı olduk. Gelin aracımız çok çekiciydi" diye konuştu.

Off-road kullanıcıları için çekicinin büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Ahmet Yüce ise, "Düğün arabamızı yolda görenler ilk başta gelin arabasının bozulduğunu düşünmüş. Düğün aracımıza şaşırıp önünde selfie yapanlar bile oldu. Çekici bizim için çok önemli, çünkü her battığımızda bizi o kurtarıyor. Değişik bir durum oldu ve tüm dikkatler üzerimizdeydi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Turgay İPEK

2021-07-08 16:08:24



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