Aras EDAŞ’tan bayram tedbirleri

Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Kurban Bayramı’nda vatandaşların enerji sorunu yaşamaması için üst düzey tedbirler aldı.

Özellikle kurban etlerinin saklanması konusunda enerjiye her zamankinden fazla ihtiyacın duyulduğunu hatırlatan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Kurban Bayramlarında hassasiyetlerinin iki kat arttığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi her türlü tedbiri alan Aras Elektrik, bayram tatili boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerini teyakkuz haline geçirdi.

Bayram süresince ek tedbirler aldıklarını ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, oluşabilecek muhtemel arızalara seri bir şekilde müdahale edilmesi için saha elamanlarının sayısının artırıldığını söyledi.

Milli ve manevi günlerde hassasiyetlerinin daha fazla olduğunu belirten Akbaş, “Yaptığımız işin sorumluluğunun farkındayız, Kurban Bayramı’nda özellikle kurban etlerinin saklanması konusunda enerjiye her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmakta. Daha etkin tespit ve daha hızlı çözüm için Çözüm Merkezi (444 7 850) ve Uzaktan izleme ve kontrol merkezi (SCADA) personeli de sahadaki ekiplere teknik destek verilecek. Aldığımız tedbirler ile müşterilerimizin sorunsuz bir bayram geçireceğini ümit ediyorum. Bayramlar huzur, hoşgörü ve barış demektir. Bu vesile ile tüm müşterilerimizin ve personelimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

