EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren’den İHA’ya Ziyaret

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Avrasya Ekonomik İşler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.

Kurban bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum’a gelen EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, İhlas haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren, İhlas Haber Ajansının sektörde bir marka olduğuna dikkat çekerek ajans çalışanlarının bayramını kutladı.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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