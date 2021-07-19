Muharip Gaziler Derneği’nden Kıbrıs Harekatının 47. yıldönümü açıklaması “Kıbrıs Türk’ü 47 yıldır özgür yaşamaktadır”

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Kıbrıs Harekatının 47. Yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile 47 yıl önce TSK tarafından zorlu şartlarda büyük bir başarı göstererek adada akan kanın durdurulduğunu ifade eden Başkan Mesci, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) barış ve özgürlük bayramı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 47 yılını Erzurumlu gaziler unutmadı. Ayşe tatile çıktı parolasıyla başlatılan ve adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı 47. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesince ve diğer şubelerimizde yapılan törenle kutlanmaktadır. 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğunu 1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkünün özgürlüğünden yoksun bırakıldığı Barış Harekatı ile yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu Türk ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıs Türk’ünün yok olmaktan 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmuştur. Adada akan kan durmuştur” dedi.

Yunanistan’ın Enosis hayalinin Akdeniz’in karanlık sularına ebediyete kadar gömüldüğünü belirten Mesci, “Adada akan kanı durduran Kıbrıs Barış Harekatı TSK’nın zorlu şartlarda gerçekleştirdiği önemli bir başarıdır. Kıbrıs’ta her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türk’ü hiçbir zaman pes etmemiş, 20 Temmuz’da da Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türk’ünün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türk’ü 47 yıldır özgür yaşamaktadır. Gazilerimizle gurur duyuyoruz.

1974’de Türk tarihine altın bir sayfa eklendiğine Kıbrıs’ta Türk’ün adını altın harflerle yazdıran bu gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk Milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz, Yüce Meclis sizleri gazilikle ödüllendirmiştir. Kıbrıs Harekatında 37 bin 567 asker katılmıştır. 498 şehit verilmiş, bunların yedisi Erzurumludur. 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

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