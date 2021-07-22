MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 102. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Milli Mücadele ruhuna ve Erzurum’un önemine dikkat çeken Karataş, tarihi kazanımların ilelebet yaşatılacağı vurgusunda bulundu.

23 Temmuz 1919 tarihinde emperyalist oluşumları Türk yurdundan def etmek ve bağımsızlık sancağını dalgalandırmak üzere kongreler düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişini ve kongre düzenlemesini gururla yaşamaya devam ettiklerini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “ 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olma özelliği taşıyor.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması ve Milli Mücadele'nin rotasının çizilmesi açısından önem taşıyor. Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını temin etti.

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve silah arkadaşları, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı. Doğu vilayetlerinden Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Elazığ'a yönelik Ermeni tehlikesi ve kurulmak istenen Ermenistan'a tepki ile Trabzon vilayetinde de Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Giresun'da Rum Pontus iddialarına karşı tedbir için toplanan Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olmasına rağmen bütün yurdu ilgilendiren kararlarla önem arz ediyor.

Bu anlamda başta bizlere bu gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizi gözünü kırpmadan savunan şehitlerimizi rahmet anıyoruz, gazilerimiz önünde de saygıyla eğiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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