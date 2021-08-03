Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı

DHA

Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı


Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, siyah renkli bir araçtan bırakıldığı iddia edilen çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı.
Olay, Müftü Solakzade Mahallesi 87. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinin yakınına bırakılan çantayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatıp çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çağrılan bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetiyle çantayı inceledikten sonra fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çantadan çok sayıda saat, cüzdan ve hesap makinesi gibi ürünler çıktı. Çantanın sahibi ise bulunamadı.
Yakınlarının, çantayı siyah renkli araçtakiler tarafından bırakıldığını gördüğünü söyleyen Feramuz Aydın, "Bizim çocuklar İstanbul'a gidiyorlardı. Onlar sabah yola çıkarken görmüşler. Çantayı siyah bir otomobil bırakıp gitmiş. İçinden hesap makinesi, saat ve cüzdan gibi şeyler çıkmış" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-08-03 16:16:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında ...
Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor’da
Pasinler'de çıkan yangında 5 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Pasinler'de çıkan yangında 5 hayvan telef oldu
ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
YEREL HABERLER ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
Sınava girmek için yurttan ayrılan Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Sınava girmek için yurttan ayrılan Pınar’dan 3 gündür ...
Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar açıklandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar ...
Erzurum’da piknik alanlarında ateş, mangal, semaver yakılması ve ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da piknik alanlarında ateş, mangal, semaver ...
Erzurum’da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ...
KUDAKA’dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER KUDAKA’dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon ...
Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı Devasa ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına ...
Kadın doktorun at sevgisi
YEREL HABERLER Kadın doktorun at sevgisi
Oltu’da sağlık ekipleri köy köy dolaşarak aşılama yapıyor
YEREL HABERLER Oltu’da sağlık ekipleri köy köy dolaşarak aşılama ...
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
YEREL HABERLER Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü ...
Kadın kooperatiflerine yönelik geliştirilen proje KUDAKA tarafından desteklendi
YEREL HABERLER Kadın kooperatiflerine yönelik geliştirilen proje ...
Erzurum itfaiye ekipleri Antalya için yola çıktı
YEREL HABERLER Erzurum itfaiye ekipleri Antalya için yola çıktı
Coğrafi işaretli 'Karnavas Pekmezi' doğal olarak üretiliyor
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli 'Karnavas Pekmezi' doğal olarak ...
Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı
YEREL HABERLER Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı