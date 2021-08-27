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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu hizmete açıldı

İHA

Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni bir ulaşım ağına daha imzasını attı. Ali Ravi Caddesi'ni Kayakyoluna bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Ali Ravi Caddesi’ni önce Samsun Caddesi, ardından da Kayakyolu ile birleştiren bağlantı yolu açılışı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Erzurum AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yıllardır olan bir hayali gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu yolun üzerinde eski binalar vardı. Yeni binalar yaptık ve yolumuzun açılışını yaptık. Buraya bir cami ve imam hatip ortaokulu yapmayı düşünüyoruz. Görüldüğü gibi Abdurrahman Gazi, Yenişehir ve Yunus Emre Mahalleleri çok farklı bir görünüm kazandı. Sadece şehirde belli işleri yapalım gerisini bırakalım demiyoruz. Hepsine ayrı ayrı emek vermeye gayret ediyoruz” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Vali Okay Memiş Erzurum’un yeniden eski günlerdeki gibi parlamaya başladığını kaydederek, “Burası çok önemli bir şehir öyle ki Cumhuriyeti kuran bir şehir, Osmanlının göz bebeği bir şehir durumunda. Bölgenin parlayan yıldızı burası, 300 yıl önce ivme kazanmış bir yerdi. Şuanda baktığınızda yapılan hizmetlerle eski o parlak günlerine geri dönüyor. Şanslıyız çok çalışkan arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise “Biz öldüğümüz zaman arkamızdan gelen torunlarımız diyecekler ki Yakutiye’yi Palandöken’e bağlayan bu yolu bizim atalarımız yaptı. Bu bizim gelecek adına torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır” açıklamalarında bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek YakutiyePalandöken bağlantı yolu hizmete açıldı.

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