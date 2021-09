Başkan Sekmen: “İl genelinde aynı anda 500 noktada çalışıyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin 500 noktasında aynı anda çalışma yapıyoruz” dedi.

Başkan Sekmen, Şehit Tuncay Yurdagül Caddesi, Sultan Alparslan Caddesi, Dadaş Cadde ve Eski Kombina Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki şantiye ve saha çalışmalarını yerinde inceledi. Konuya ilişkin görüş belirten Başkan Sekmen, “Erzurum genelinde alt ve üstyapı çalışmalarımız başta olmak üzere 500 noktada aynı anda görev yapıyoruz. Şuan ekiplerimiz şehrimizin dört bir sathında cansiparane çalışıyor. Hemşehrilerimizi memnun eden her bir projemizin icrası ve kentin gelişmişlik seviyesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın sürdürebilir olması için Erzurum’un her köşesine hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

İlçe gezileri ve istişare buluşmalarının önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Kadim kentimizde bizimle birlikte başlayan ‘İstişare Buluşmaları’nda halkımızın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Burada ortaya konan fikirler çalışmalarımıza birer kılavuz teşkil ediyor. Muhtarlarımızla birlikte kentin güçlü bir yatırım ve fizibilite envanterine sahibiz. Kısacası yerel yönetimin banisi olan çalışma arkadaşlarım muhtarlarımızın engin görüşleri bizlere her daim güç ve kuvvet veriyor” kaydını düştü.

“Kentsel dönüşümde de Türkiye’nin en başarılı belediyesiyiz”

Başkan Mehmet Sekmen, değerlendirmesinde kentsel dönüşüme ayrı bir parantez açtı. “Biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz” diyen Sekmen, şunları kaydetti: “Biz kentsel dönüşüm çalışmalarını ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Şunu hiç unutmamız gerekiyor. Gelişen dünya ölçeğinde ülkeler de, şehirler de, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık ‘cazibe’ faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Erzurum’da bunu yapmaya çalışıyoruz. Şehrimize yapılaşmada, alt ve üstyapı hizmetlerinde Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlarda cazibe kazandırarak, Erzurum’un kazanarak gelişmesini, gelişerek kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şu kadarının bilinmesinde fayda var ki; Büyükşehir Belediyemiz Erzurum’a değer katmaya ve Erzurum’u vitrine çıkarmaya devam edecek. Yeni kentsel dönüşüm hamleleriyle Erzurum’u yenilemeye, Erzurum’u büyütüp geliştirmeye ve bu kadim şehri hak ettiği noktaya ulaştırmaya hep birlikte devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.