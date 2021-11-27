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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinde 25 Kasım farkındalık etkinlikleri düzenlendi

İHA

Atatürk Üniversitesinde 25 Kasım farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.
İlk olarak Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sempozyumu düzenlendi.
Alanında uzman birçok akademisyenin katıldığı sempozyumda; şiddet konusundan toplumsal bilinçlenmeye, kadının kendini korumak için kullanması gereken uygulamalardan, hukuki düzenlemelere ve medyada kadın temsilinden, şiddetin sosyal, psikolojik ve dini yönlerine kadar birçok konu ele alındı.
Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, şiddetin zararlarını ortadan kaldırmak için şiddet oluşmadan önce bu düşünce yapısını önlemenin gerekli olduğunu altını çizerek üniversitenin yeni nesil tasarım ve dönüşümü kapsamında eğitim ve araştırmanın yanında toplumsal katkıya da verdiği değerle bu ve benzeri birçok konuya yönelik önemli çalışmaların yapıldığını belirtti. Yurtcan: “Üniversite bünyesinde güçlü kadromuz ve etkin birimlerimizle birçok alana yönelik katkı sağlandığımız gibi kadına yönelik şiddetin de ortadan kalkması için gerekli faaliyetler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney ise konuşmasında kadınlara yönelik şiddete karşı yapılması gerekenlere ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili çeşitli bilgilere yer verdi.
Birçok Alanda Kadına Şiddet Konusu Ele Alındı
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar’ın moderatörlük yaptığı birinci oturumda Prof. Dr. Nuray Karaca nesiller arası şiddete ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kübra Ercoşkun Şenol ise kadına yönelik şiddeti hukuki yönden ele aldı. Şiddetle Mücadelede Dini Değerlerin önemi konulu konuşmasını gerçekleştiren Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut’dan sonra İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Küçük Durur medyada kadın temsili ve etkisi konusunda sunum gerçekleştirdi.
Kadınlara, Yönlendirme ve Rehberlik Hizmeti Veriliyor
Katılım belgesinin verildiği sempozyumun ikinci oturumda Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Pınar Laloğlu Eleştirel Erkeklik Çalışmasını, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Nermin Gürhan ise Kadına Yönelik Şiddette Psikolojik İlk Yardım konulu sunumunu paylaştı.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Gökdaş merkezin amacı hakkında bilgi vererek hedeflerinin, şiddetle mücadelenin yanı sıra toplumda kadın ve erkek eşitliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Gökdaş: “181 ilde mevcut çalışmalarımız devam etmekte, şuan da 149 kadın konukevi ile barınmayı sağlayan merkezimiz, yönlendirme ve rehberlik merkezi, Alo 183 Sosyal Destek Başvuru Sistemi, psikososyal ve adli destek hizmetini de vermekte” ifadelerini kullandı.
Sempozyum, tartışma oturumunun ardından sona erdi.
“Kadına Yönelik Şiddete Hayır” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Standı Açıldı
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Sis Çelik önderliğinde fakültenin birçok öğretim elemanı, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi düzenlendi. Proje kapsamında hazırlanan broşürler ile kampüsteki öğrencilere kadına yönelik uygulanan şiddet türleri, şiddete maruz kalındığında başvurulacak merciler ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulaması hakkında bilgiler verildi.
KADES Uygulaması Hakkında Bilgi Paylaşımında Bulunuldu
KADES uygulamasının son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini aktaran Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. KADES’i Google Play ve Apple Store uygulamasından indirilebilir. T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale gelen uygulama ile şiddete maruz kalındığında ya da şiddete maruz kalma durumu söz konusu olduğunda telefondan konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor” dedi.
Proje kapsamında kendilerine destek olan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere Hemşirelik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı’ya, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezine ile Kurumsal İletişim Direktörlüğüne teşekkür eden Doç. Dr. Çelik, proje kapsamında emeği geçenlere şükranlarını iletti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ayrıca Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kampüsteki ağaçlara turuncu kurdeleler asılarak farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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