Tümgeneral Erhan Uzun, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

Kamu kurumlarıyla ilişkileri günlendirmek adına il yöneticileri sık sık ile bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun konuk oldu.

Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Tümgeneral Uzun, üniversitenin şehir için vazgeçilmez bir unsur olduğundan bahsederek, tarihsel süreçte kendisine kahramanlığıyla yer edinmiş Erzurum'a hizmet etmekten daima gurur duyduğunu söyledi.

Birçok konuda Atatürk Üniversitesiyle temas halinde olduklarını hatırlatan Tümgeneral Uzun, Erzurum için ortak çalışmalarda yer alacaklarını sözlerine ekledi.

Tümgeneral Uzun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Çomaklı ise şehrin kalkınması ve ilerleme kaydedebilmesi için kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağını belirterek, Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğine paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.