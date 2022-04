Vali Memiş’ten, Turizm Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Turizm Haftası dolaysıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası ve köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, buram buram tarih kokan ilimizin ve cennet ülkemizin turizmde sahip olduğu güzelliklere dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl ülkemiz genelinde 1522 Nisan tarihleri arası “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bacasız Sanayi olarak nitelenen turizm, ülke ve şehir ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra tanıtımı için de önemlidir. Kültürlerin tanışıp kaynaşması ve uluslararası barışın tesis edilmesinin en kestirme yolu turizmdir. Turizmi sadece sahil bölgeleriyle anmak doğru olmayacaktır. Kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, doğa ve spor turizmi, kış turizmi, termal turizmi, sağlık turizmi ve tarihi alanlarda da turizm bakımından önemli derecede katkı sağlanmakta olup, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapabilecek imkânlarımız mevcuttur. İpek yolu üzerindeki ilimiz, tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezi kimliğine sahiptir. Erzurum birçok tarihi mekânı, eseri ve kültürel değeri içinde barındırmaktadır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar sayısız kültür ve medeniyete ait kalıntılar bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri başta olmak üzere, İlhanlılar ve Saltuklulara ait birçok kıymetli eserimiz mevcuttur. Erzurum; coğrafi, iklimsel, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekmektedir. Erzurum; ülkemizin, özellikle kış turizminin en önemli şehirlerinden biridir. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi kış sporlarını yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Atlama kuleleri, buz pateni salonları, buz hokeyi salonu, curling salonu, kayaklı koşu, biatlon pistleri ve konaklama tesisleriyle ülkemizde spor turizmi noktasında adeta bir cazibe merkezidir. Kar ve buz sporları yanında Erzurum yüksek irtifa kampları noktasında da hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen farklı branşlardaki sporcuların adeta akın ettiği bir şehirdir. İlhanlılar, Saltuklular, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi), Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Aziziye Tabyaları, Erzurum Kalesi, Rustempaşa Bedesteni (Taşhan), Hasankale, İspir Kalesi, Oltu Kalesi, Tortum Kalesi, Yusuf Ziya Köşkü, Çobandede Köprüsü, Erzurum Evleri, şehrimizin başlıca önemli tarihi yapılarındandır. Atatürk Evi müzesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele müzesi kurtuluş mücadelemizin sembolleridir. Tortum Şelalemiz, Narman Peribacaları, Yedi Göller, Hınıs Kanyonları, Yüzen Adalar doğal güzelliklerimizin başında gelmektedir. Ulu Camii, Narmanlı Camii, Lala Paşa Camii, Bakırcı Camii, Caferiye Camii, İbrahim Paşa Camii, Kurşunlu Camii, Muratpaşa Camii, Öşvank Kilsesi, Meryem Ana Klisesi şehrimizin dini anlamda gezilip görülmesi gereken muhteşem eserleri arasındadır. Ayrıca, Ilıca Kaplıcaları, Köprüköy (Deli Çermik), Pasinler, Nene Hatun Kaplıcaları ve daha nice güzel kaplıcalarımız bulunmaktadır. Yine şehrimize has lezzetlerimiz Çağ Kebap ve Kadayıf Dolması turistik bakımdan gelen misafirlerimizin tadabileceği yemeklerimizden sadece ikisidir. Aynı zamanda ilimiz, Oltu taşından yapılan eşsiz hediyelik ürünler sunmaktadır. Elbette bu tarihi, kültürel ve doğa mirasımız bizlere eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda; Erzurum’un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Şehrimiz turizm güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk edecek, doğasıyla, tarihi zenginlikleriyle, Doğu’nun en uğrak şehri olacağı kanaatindeyim. Erzurum’un sahip olduğu tüm bu değerler, misafirperver insanları ve kurumlarıyla turizmde, bir marka kent olma noktasında her gün daha fazla mesafe kat etmektedir. Her konuda olduğu gibi turizmle alakalı attığımız her bir adımın ve projenin sürdürülebilir olması önemlidir. Yetkili merciler kadar ilimizin bütün dinamiklerine görevler düşmektedir. Erzurum’u daha fazla tanıtmak, turizm hacmimizi arttırmak için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek durumundayız. Bu duygularla, Turizm Haftası’nı kutluyor, en kalbi dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.