Horasan’da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Danişment köyü yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 77 BR 805 plakalı otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan ve Erzurum’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.