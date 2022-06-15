Erzurum SGK’dan örnek davranış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu; eski Palandöken Devlet Hastanesinin bahçesinde kullanılmayan bayrak direğine sahip çıkarak metrelerce büyüklükte dev Türk Bayrağı yaptırarak semalarda dalgalanmasını sağladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan bayrağın bu şekilde dalgalanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.