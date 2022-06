Aşkale’de karne heyecanı

20212022 Eğitimöğretim yılının ikinci dönemi sona erdi. Yaklaşık 18,5 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı. 20212022 eğitim ve öğretim yılı bugün tamamlandı. Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı.

Erzurum’un Aşkale İlçe merkezindeki bazı okullarda öğrencilerin karnelerini ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış takdim etti.

Karnelerini alan öğrencilerin kimisinin yüzü gülerken kimisi de aldıkları kötü notlar nedeniyle yıl sonu tatiline buruk girdi. Karnelerini alıp yıl sonu tatiline giren öğrencilerin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

20212022 EğitimÖğretim yılının sona ermesine ilişkin açıklama yapan Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde bir tatil geçirmelerini diledi.

Karaloğlu, “20212022 Eğitim ve Öğretim yılını Aşkale'mizde huzurlu bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı ve huzur dolu eğitim öğretim yılının tamamlanmasında bizlere katkıda bulunan başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm yerel yöneticilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza eğitime gönül vermiş tüm hayırseverlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu seneki eğitimöğretim yılını geride bırakırken bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim camiasında görev alan tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, gayretlerinin devamını diliyorum.

Değerli Öğretmenler, Sizler bir neslin yetiştirilmesinde önderlik yapan kişilersiniz aynı zamanda birer rol modelsiniz. Öğrenciyle birebir göz teması kuran, gönül birliği sağlayan, çocukların ve gençlerin kendisine örnek aldığı eğitim öncülerisiniz. Geleceğin “Büyük Türkiye’si” sizlerin gayretleriyle şekillenmektedir. Bilimin ve teknolojinin her alanda hızla yenilendiği günümüzde sizlerin de her alanda donanımlı olmak için alanınızla ilgili fedakâr emeklerinizi canı gönülden kutluyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ta eğitimöğretim yılının sona ermesine ilişkin açıklamalarında, “Sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı öğretmenlerimize emanet ettiniz. Onlara geleceklerini şekillendirmeleri; vatana, millete hayırlı evlatlar olmaları; yaşadıkları bu toplumda bir birey olarak kendilerini ifade etmeleri ve çağın gerektirdiği ihtiyaçlarla donanmaları için büyük özveride bulundunuz. Her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Bu çercevede sizlerin ne kadar fedakar olduğunuzun bilincindeyiz.

Sevgili Öğrenciler; 20212022 Eğitim Öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmaların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyor, ben de sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Sizler başarının, durağan bir kavram olmadığını emek vererek yapılan çalışmaların sizlere başarı sağladığını biliyorsunuz. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Sizlerin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geleceğimiz adına sizlere olan güvenimiz tamdır. Sizleri, öğretmenlerimizin öncülüğünde soran, sorgulayan, okuyan, araştıran, düşünen, eleştirel değerlendirmelerde bulunan, teknolojiyi bilinçli şekilde kullanan, planlı ve düzenli çalışan, üreten, sorumluluğunun bilincinde, insan haklarına saygılı, yenilikçi bireyler olarak yetişiyor görmek bizleri her zaman sevindiriyor, gururlandırıyor. Bu vesile ile önümüzdeki eğitim yılına daha azimle daha çalışkan olmanızı temenni ediyor hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

