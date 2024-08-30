Erzurum'un asırlık tabyalarından 'Sivişli' ihtişamını koruyor

Kars yolunun geçtiği Hamam Deresi tarafından gelecek tehlikeleri önlemek amacıyla 2 bin 125 rakımda inşa edilen tarihi tabyanın 18 odası bulunuyor. Karargah, koğuş, topçu ve pusu odalarından oluşan ve yay şeklinde olan tabya binası, orta kısma yerleştirilen dehlizle iki kısma ayrılıyor.