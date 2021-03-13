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Erzurumlu Yıldırım Budak 50 yıldır kayak öğretiyor

74 yaşındaki Erzurumlu Yıldırım Budak, 50 yıldır kayak öğretiyor. Sağlıklı olmasını kayağa bağlayan Yıldırım, son nefesine kadar sporu bırakmayı düşünmediğini söylüyor

Erzurumlu Yıldırım Budak 50 yıldır kayak öğretiyor
DHA

Türkiye'nin ilk kayak eğitmenlerinden 74 yaşındaki Erzurumlu Yıldırım Budak, 50 yıldır görevini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılan birçok kayak eğitmeninin de hocası olan Yıldırım, bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye kayak öğretti.

DHA'nın haberine göre sağlıklı olmasını kayağa bağlayan Yıldırım, son nefesine kadar sporu bırakmayı düşünmediğini ve 3 oğlunun da kayak eğitmenliği yaptığını söyledi.

Evli 3'ü erkek toplam 5 çocuk babası Budak Yıldırım, uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmeni olarak görev yaptı.

1992 yılında emekli olan Budak, Palandöken'de özel olarak kayak öğretmenliği yapmaya başladı. Türkiye'nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak öğretmenin hocası olduğunu belirten Budak bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi.

3 oğlunun da kendisi gibi kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını ifade eden Budak, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmenliği yaparken çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ'da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum'a döndüm ve mesleğimi Palandöken'de sürdürmeye başladım. İki kızım, üç oğlum var. Oğullarımın üçü de benden örnek alarak kayak hocası oldu. Ben 67 senedir kayak yapıyorum, 50 yıldır da kayak hocasıyım. 5 yaşından beri kayıyorum. Dünyanın en güzel sporu kayaktır. Hele ki Erzurum gibi bir şehirde yaşıyorsan. Ortam çok güzel, kar güzel her imkan var. Ömrüm olursa bir kaç yıl daha bu işi yapmayı istiyorum" diye konuştu.

Yıldırım Budak'tan kayak dersi alan Nisa Bengisu ise "Kayağı yeni öğrenmeye başladım. Hocamıza çok güveniyoruz. Kayak yapmak oldukça eğlenceli" dedi.

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