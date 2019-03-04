Erzurumspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

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Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok. Yani Galatasaray hiçbir şekilde buna sığınmasın. Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor. Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır. Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak..