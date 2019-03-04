Erzurumspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: "Yok efendim scout harikasıymış, yok efendim çok büyük golcüymüş" dediler ve camiayı yediler... Serdar Aziz gibi adamı bedava ver, sonra scout'ların mikroskopla incelediği Marcao'ya 4 milyon Euro ver transfer et.
Sevgili Galatasaraylılar bu harika Marcao, İstanbul'daki Benfica maçında amatörce golü yediren stoper. Bir benzerini de dün gece Erzurum'da yaptı. Hadi anladık Portekiz'de karşısında Seferovic vardı da dün gece Norveç'ten alınmış Rashad Muhammed... Onu da arkasına kaçırdı ve golü yedirdi.
Sadece Belhanda, ceza alanı dışından birbirine benzer goller atabiliyor, Feghouli de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Semih Kaya'nın sağ bek olduğu yerde özellikle ilk yarı hiçbir destek alamadı. Çok net söylüyorum, yeni transferler kurtarıcı değil, bundan sonra Galatasaray'da en çok tartışılan isimler olacaktır. Hakem Cüneyt Çakır puantaj yönünden çok kritik bu maçı kusursuza yakın yönetti.
DENİZ ÇOBAN: Ndiaye, topa yükselmek yerine sabit kalmayı tercih etti. Topa yükselen Egemen de Ndiaye’nin üzerine düştü. Penaltı yok, karar doğru. Maç içerisinde Cüneyt Çakır’ın her iki takım için de göstermediği bir iki sarı karttan bahsedilebilir. Ancak oyun genelinde başarılı bir maç yönettiğini söyleyebiliriz.
MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray’ın geri dörtlüsü ligin ilk yarısında yoktu. Üstüne önde bu ekibi toparlayan Fernando da... Bu yapı içinde Marcao, en kötü oyununu oynadı.
Nagatomo ve Mariano’yla oyunu iyi kuran takım bu kez Emre Taşdemir ve Semih’le, bu seviyeyi oynamayı unutmuş iki oyuncuyla yama yaptı. İşlerin özellikle sol kanatta normal gitmemesi normal. Eğer asıl yeri olan o kanadı Obertan kullansa iş daha da kötüye gidebilirdi.
8 puanlık fark, bu kadar önemli maç varken, hele de iki takım karşılaşacakken kapanmaz değil. Ancak iki takım arasındaki oyun farkını kapatmak zor. Galatasaray coşkusunu artırırsa, camiasız rakibini baskı altına alabilir. Gelecek 2 hafta çok önemli.
LEVENT TÜZEMEN: Rashad'ın attığı golde Marcao'nun büyük hatası var ama Muslera'nın çok çaprazdan gelen şutu ayakla kurtarmayı düşünmeyip yere yatması tercih hatasıydı.
Emre Akbaba ve Diagne ikilisinin girmesi Erzurum kalesinde hareketlilik kazandırdı ama hücum zenginliği getirmedi. Dinlenmiş oyuncuların performansı Terim'i çok yanıttı. İlk 11'de Linnes, Donk, Emre Akbaba ve Diagne birlikte oynamalıydı.
Soğuk hava mücadele gücü yüksek oyuncuları sever. Bu beraberlikle Galatasaray ciddi bir yara aldı ve şampiyonluk şansını Başakşehir'in yapacağı hatalara bıraktı.
ŞANSAL BÜYÜKA: Başakşehir’in sıkıntılı bir deplasmandan kazanıp döndüğü günde, kaybedilen iki puan elbette Galatasaray’ın moraline ve umuduna darbe vuracaktır. Buna rağmen ben Galatasaray’ın iddiasını koruduğu konusunda ısrarcıyım.
Erzurumspor’un beraberliğe razı olmayıp, hatta son dakikalarda savunmasında riskler alarak galibiyet golü aramasını çok takdir ettim. Zaten birer puan iki takıma da yarasa, bitiş düdüğü ile birlikte sahada böyle çökmezlerdi.
“Dadaş’ın yüreği mert, yumruğu serttir. Çileden çıkarsa başına derttir” derler. Öyle oldu, Erzurumspor bu bir puanla kendini kurtaramadı ama Galatasaray’ın başına dert oldu.
ERMAN TOROĞLU: Bahaneye gerek yok. Galatasaray geçen hafta hak etmediği bir şekilde son dakika golüyle kazandı. Erzurum'dan da hak ettiği şekilde 1 puanla döndü. G.Saray 3 puan çıkarsaydı Erzurum'a yazık olurdu.
Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok. Yani Galatasaray hiçbir şekilde buna sığınmasın. Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor. Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır. Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak..
Ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de başka bir takım Başakşehir'in karşısında şampiyonluğu hak edecek oyun düzeniyle ve taktiğiyle oynayabiliyor. Başakşehir'in avantajı çok. Büyükler birbirleriyle oynadıkları zaman, birbirlerini hırpalayacaklar. O sırada Başakşehir başka takımlarla oynayacak. Erzurumspor'un bu mücadelesini ve oyununu gördükten sonra helal olsun demek lazım.
İBRAHİM YILDIZ: Şampiyonluk iddiası bulunan Galatasaray, Erzurum’un buz gibi havasında dondu kaldı diyebiliriz. Kazanılan birer puan iki takımın da yarasına merhem olmadı… Galatasaray, Başakşehir’le arasında bulunan 8 puan farkı kapatabilir. Yeter ki, kazanma alışkanlığını sürdürebilir hale getirsin.
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