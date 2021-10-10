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Haberler Gündem 3. Sayfa İFADESİYLE KAN DONDURDU! Son dakika: Emekli öğretmen kanser hastası eşini öldürmüştü... - Haberler
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Kanser hastası eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran sözler!

Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), adliyeye sevk edildi. Korkunç olayda Şimşek, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim" dedi

İFADESİYLE KAN DONDURDU! Son dakika: Emekli öğretmen kanser hastası eşini öldürmüştü... - Haberler
Eş katili emekli öğretmen ifadesiyle kan dondurdu!
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ÜZERİME ÇOK GELİYORDU'

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.

Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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