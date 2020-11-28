Esenler'de

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Wolkswagen'in halk arasında "vosvos" adıyla tanınan araçlarına maske takılarak vatandaşlarda Kovid-19 farkındalığı oluşturulması amaçlandı.

Bu kapsamda belediyenin ve Vosvosist ekibinin rengarenk ve maske giydirilmiş 12 vosvosu Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden nostaljik kornalarına basılarak harekete geçirildi.

Vosvosların üzerinde yer alan özel ses sistemiyle de Kovid-19'a karşı maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin önemi vatandaşlara bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, salgın sürecinde evde kalmanın öneminin de vurgulandığı turda, emektar sağlık çalışanlarına da teşekkür edildi.

Trafiğe renk katan vosvosların turu, tüm ilçenin ve çevre yolunun dolaşılmasının ardından Dörtyol Meydanı'nda sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini hatırlatmak ve vatandaşlara moral vermek amacıyla nostaljik vosvoslarla Kovid-19 farkındalığı oluşturduklarını kaydetti.

Göksu, Kovid-19'a karşı maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin toplumsal hafızada yer etmesi ve sürekli hatırlanması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Biz de istedik ki farkındalıklarla bu 3 önemli maddeyi yeniden hatırlatalım. Araçların sahiplerine de bize bu kampanyada destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.