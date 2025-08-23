Esenler Erokspor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga (p), Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz'ın golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, puanını 4'e yükseltti. 11. dakikada Burak Asan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Serik Belediyespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19'da Hayrullah Bilazer, 31'de penaltıdan Guelor Kanga, 42'de Olarenwaju Kayode, 80'de Amilton ve 90+1. dakikada Recep Niyaz attı.
Akdeniz ekibinde forma giyen Burak Asan, 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 4'e yükseltirken, Serik Belediyespor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.