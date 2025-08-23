Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Esenler Erokspor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga (p), Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz'ın golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, puanını 4'e yükseltti. 11. dakikada Burak Asan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Serik Belediyespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 21:25 Güncelleme: 23.08.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor'dan 5 gollü galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19'da Hayrullah Bilazer, 31'de penaltıdan Guelor Kanga, 42'de Olarenwaju Kayode, 80'de Amilton ve 90+1. dakikada Recep Niyaz attı.

        Akdeniz ekibinde forma giyen Burak Asan, 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 4'e yükseltirken, Serik Belediyespor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        İlk toplantı sona erdi
        İlk toplantı sona erdi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 