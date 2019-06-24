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Esenler seçim sonuçları 2019! İstanbul Esenler ilçesinde en çok oyu Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı aldı?

Esenler seçim sonuçları merak ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. İstanbul Esenler ilçesinde en çok oyu Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı aldı? İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

Esenler seçim sonuçları 2019!

Esenler seçim sonuçları resmi olmayan rakamlara göre belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Peki Esenler seçim sonuçlarına göre en çok oyu hangi aday aldı?

Seçim sayfamızdan detaylı analizlere, grafiklere ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL ESENLER SEÇİM SONUÇLARI 2019

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İmamoğlu oyların yüzde 54,21'ini aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka hitap etti

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var." dedi.

İmamoğlu, Seyrantepe'deki CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra konvoy eşliğinde Beylikdüzü'ne geçti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitaben konuşma yapan İmamoğlu, sözlerine "Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Yıkın bütün ön yargıları, yıkın. Zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik." diyerek başladı.

 

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