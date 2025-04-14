Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Esenyurt Belediyesi'nden "çok sayıda işçi çıkarıldığı" iddiasına açıklama

        Esenyurt Belediyesi'nden "çok sayıda işçi çıkarıldığı" iddiasına açıklama

        Esenyurt Belediyesi, "3 bin 500 personele sahip bir belediyede 5,5 ayda 54 personelin iş akdinin hukuken geçerli olan haklı sebeplerle sona ermiş olması sıra dışı bir durum değildir." açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok sayıda işçi çıkarıldığı" iddiasına açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye tarafından çok sayıda işçinin çıkarıldığı şeklinde asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

        Belediyenin yaklaşık 3 bin 500 çalışanıyla Esenyurt'a en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "1 Kasım 2024 tarihinden bu yana hukuken haklı gerekçelerle iş akdi tek taraflı feshedilen çalışan sayısı toplam 54 olup, bunun 52'si Belediye Personel Şirketi (ESPAŞ) çalışanı işçi, geriye kalan 2 tanesi ise sözleşmeli memurdur. 3 bin 500 personele sahip bir belediyede 5,5 ayda 54 personelin iş akdinin hukuken geçerli olan haklı sebeplerle sona ermiş olması sıra dışı bir durum değildir. Buna mukabil, 1 Nisan-31 Ekim 2024 tarihleri arasında görev yapan belediye yönetimince 7 aylık dönemde toplam 222, ESPAŞ personelinin iş akdi tek taraflı şekilde feshedilmiştir."

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediyemizce iş akitleri tek taraflı olarak haklı sebepler ile feshedilenler arasında, işe gelmeden maaş alanlar, performans düşüklüğü ve iş disiplini ile kamu görevine yakışmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilenler dışında, terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik, belediyenin alacaklarının usulsüz şekilde silinmesi ve taşınmazlara ilişkin rayiç bedelin düşürülmesi gibi ciddi suçlardan sabıkalı olanlar veya haklarında soruşturma açılanlar bulunmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu