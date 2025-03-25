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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta 7 yıldır boştu: "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 7 yıldır boş duran alan "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak

        İstanbul Esenyurt'taki yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik atıl alan, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:58
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        Esenyurt'ta 7 yıldır boştu: "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 7 yıldır boş duran yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik alan "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak.

        Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile İstiklal Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.

        Can Aksoy, 7 yıldır atıl durumda bekleyen boş alanı Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredeceklerini kaydetti.

        Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sağlık sorunlarını çözecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Aksoy, "Kurumlarımız arasında güvene dayalı ve kamu yararı odaklı işbirliği projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Esenyurt
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