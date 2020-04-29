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Esenyurt'ta makine fabrikasında yangın

İstanbul Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikayı kısmen kullanılamaz hale getirdi

esenyurt fabrika yangını
AA

İstanbul Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

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