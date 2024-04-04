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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta, iki motosikletlinin kaldırımda çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:54
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        Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki kaldırımda iki motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada Tugay Atasoy'un (29) yaşamını yitirdiğini belirledi. Üç yaralı hastaneye kaldırıldı.

        Kazada motosikletten düşen Atasoy'a beton mikserinin çarpıp çarpmadığını araştıran polis ekipleri, şoförü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

        Atasoy'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Öte yandan, polisin kaza yerinden kaçırılan bir motosikleti arama çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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