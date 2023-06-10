Fenomen isim Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir gönderisinin altına takipçisinden: "Pozların değişti, eşin kıskanıyor mu?" yorumu gelmişti. Bunun üzerine Subaşı'ndan "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" cevabını vermişti.