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Eşi tarafından dövüldü... Hayati tehlikesi var

Samsun'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülen ve gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay sonrası eşini aracıyla hastaneye götüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun
DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif K. ve Mehmet K. çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., tekme tokat eşini dövdü. Mehmet K., yaralanan Elif K.'yi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif K.'nin dövülmüş olduğu ve kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'VÜCUDUNUN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'

Olayla ilgili konuşan Elif K.'nin yengesi Neriman K., "Hastaneden bize telefon geldi. Elif'in durumunun ciddi olduğu ve hastanede olduğunu öğrendik. Apar topar hastaneye geldiğimizde Elif'in gözünün bandajla sarılı olduğunu ve vücudunda morluklar olduğunu gördük. Ardından Elif, üniversite hastanesine sevk edildi. Muayene eden doktor, Elif'in göz yuvasının, göz kapaklarının ve korneasının zedelendiğini ve görme yetisini kaybetmiş olabileceğini söyledi. Ameliyatı sonrasında da iç kanama riski olduğundan dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. İnanın her yerine vurmuş kocası. Biz kocasının en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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