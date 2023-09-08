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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Roberto Pereyra transferini bitiriyor! Roberto Pereyra kimdir? Roberto Pereyra'nın kariyeri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Roberto Pereyra transferini bitiriyor

        Roberto Pereyra adım adım Beşiktaş'a! Trendyol Süper Lig'de yenilgisiz olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 9 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, 10. transferinde orta sahayı bitiriyor! Beşiktaş'ın Roberto Pereyra ile büyük ölçüde anlaştığı ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:42
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        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
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        Yaz transfer sezonunun büyük bir kısmını durgun geçiren ve zaman zaman taraftarlarının sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan Beşiktaş yönetimi, 10. transferini gerçekleştirmek üzere...

        Orta sahaya takviye arayışlarını uzun süredir devam ettiren Beşiktaş, aylar önce gündeme gelen Roberto Pereyra'yla el sıkıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese ile yollarını ayıran aradan geçen süre içerisinde Avrupa'dan gelecek önerileri bekleyen Pereyra, istediği teklifleri alamadı.

        32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giymek istediğini menajerler aracılığıyla iletirken Beşiktaş da oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

        ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

        Kariyerine 10 numara olarak başlayan Arjantinli futbolcu, daha sonra merkez orta sahaya dönüştü. River Plate altyapısında yetiştikten sonra Udinese, Juventus, Watford gibi kulüplerde oynayan Pereyra, Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 19 kez terletti.

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