Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı
Yüklü miktar para ile yurt dışına kaçmak üzere olduğu belirlenen Ayhan Bora Kaplan, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı
Ankara’da suç örgütü yöneticiliğinden hakkında çok sayıda soruşturma ve dava olan Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi.
Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan’ın yakalanma anı kameralarca da kaydedildi.
Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.