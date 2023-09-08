7 Şurada Paylaş!









Dickey, kendisinin ayakta olduğuna ancak halen tam olarak iyileşmediğine işaret ederek, "Gördüğünüz gibi tetikteyim, konuşuyorum ama içim henüz iyileşmedi. Bu yüzden buradan çıkmak için çok yardıma ihtiyacım var." dedi.