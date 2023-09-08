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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! 1 bölgeye dikkat! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı: 1 bölgeye dikkat!

        Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yarın şiddetlenecek olan sağanakla metrekareye 100 kg yağış düşeceği belirtildi. Yağışın pazar günü saat 14.00'den itibaren etkisini azaltacağı öğrenildi. Öte yandan cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında da bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:54
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        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
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        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        CUMARTESİ KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

        SEL VE TAŞKINA KARŞI DİKKAT UYARISI

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        Pazar günü öğle saatlerinden sonra (14.00) etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKDENİZ'DE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

        Öte yandan cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında da bulunuldu.

        DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA

        AA'da yer alan habere göre ayrıca, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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