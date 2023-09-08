Galatasaray'da gündem iç transfer!
Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray'da iç transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılar kadroda tutulan oyuncuların sözleşmelerini yenilemeye odaklandı. Galatasaray, önümüzdeki dönemde takımdaki bazı futbolcuların maaşlarında iyileştirme yapacak
Galatasaray, bu sezonki kadrosunu genel hatlarıyla oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer etti.
Yönetim, artık yabancı oyuncu takviyesi yapmayacak. Sarı kırmızılıların birkaç genç ve yerli oyuncu hamlesiyle transferi tamamlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle kulübün maaş bütçesi de yükseldi.
Kadroya yeni katılan oyuncuların aldığı ücretlerin ortalamanın üzerinde olması nedeniyle yönetim harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre takım içi dengeleri korumak isteyen sarı kırmızılı ekibin, birkaç oyuncunun maaşında iyileştirme yapacağı öğrenildi.
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin talip olduğu Victor Nelsson ve Sacha Boey'i takımda tutmayı başardı. Yönetim, bu nedenle iki oyuncuya da zam yapma kararı aldı.