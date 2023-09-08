TRT Spor'un haberine göre takım içi dengeleri korumak isteyen sarı kırmızılı ekibin, birkaç oyuncunun maaşında iyileştirme yapacağı öğrenildi.

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Galatasaray, Avrupa kulüplerinin talip olduğu Victor Nelsson ve Sacha Boey'i takımda tutmayı başardı. Yönetim, bu nedenle iki oyuncuya da zam yapma kararı aldı.