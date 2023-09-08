Manchester United borsada büyük çöküş yaşadı, hisseler taban yaptı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Mason Greenwood'dan sonra Antony'nin de saha dışında skandallar yaşamasıyla birlikte borsada çöküşe geçti. Kulübün sahibi olan Glazer Ailesinin satış sürecini durdurmasının hemen ardından borsadaki hisselerin değeri de düşüşe geçti. Kulübün hisselerinin New York Borsası'nda yüzde 18'den fazla değer kaybettiği ve bunun şimdiye kadar görülen en büyük 'günlük düşüş' olduğu belirtildi
İngiliz devi Manchester United saha dışında da kötü günler geçiriyor... Mason Greenwood ve Antony skandallarının ardından Glazer Ailesinin kulübü satış kararını durdurmasıyla birlikte kulübün borsadaki hisseleri çöküşe geçti! Glazer Ailesi kulübü satmak için hazırlıklar yaparken, bu karardan bir anda vazgeçmeleri üzerine yaşandığı belirtildi.
Daily Mail'ın haberine göre Glazier Ailesi, kulübü satmak için belirlemiş oldukları rakama yakın hiçbir teklif almamaları sonrası kulübü satmaktan vazgeçti.
Joel ve Avram Glazer kardeşler, kulüp için 10 milyar sterlin beklemelerine rağmen bu rakama yaklaşan bir teklif olmadı. Katarlı Şeyh Jassim'in yanı sıra İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in bu meblağa yaklaşan bir teklif sunmadığı belirtildi.
Gazete, kulübün sahipleriyle uzun süredir yakın bağları olan bir kaynağın, Glazer ailesinin daha fazla teklif veren kişinin çıkmasını umdukları için gelecek yıl takımı satmayı düşündüklerini aktardı.
İngiliz ekibi, futbolcular Mason Greenwood ve Antony'nin saha dışındaki skandallarla birlikte bu kararın da etkisiyle 5 Eylül'de tarihi bir çöküş yaşadı. Kulübün borsada işlem gören hisseleri adeta çakıldı ve kulüp değerinde büyük bir azalma meydana geldi.
PİYASA DEĞERİ 700 MİLYON DOLAR AZALDI
TARAFTARLARDAN, KULÜP SAHİPLERİNE PROTESTO
Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon dolara satın almıştı ancak aile, geçtiğimiz aylarda sert protestolar ile karşılaştı. Taraftarlar, ailenin kulübe borç yüklemekle ve yeterince yatırım yapmamakla suçlayan bazı taraftarlar Old Trafford'da eylem yaptı.
Kulüp aynı zamanda Glazers yönetiminde transferlere de yaklaşık 1,36 milyar euro harcadı ancak sportif açıdan beklentileri karşılayamadı.