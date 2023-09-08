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        Haberler Dünya Yunanistan'da su baskının yaşandığı yerler havadan görüntülendi

        Yunanistan'da su baskının yaşandığı yerler havadan görüntülendi

        Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Su baskının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:08
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        Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor.

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        Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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        Su baskının yaşandığı Teselya Bölgesi görüntülendi. Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. 

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        Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi. Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.

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        Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün akşam yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri elektriği kesilen köylerde kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek ve mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye edecek" dedi. 

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        Kikilias en ciddi durumun, bir barajın yıkıldığı ve bir nehrin taştığı Trikala ve Karditsa arasında olduğunu aktardı.

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        Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. 

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        Caddeler, sokaklar ve evler sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Altyapıda büyük hasar meydana geldi.

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        İtfaiye ve kurtarma ekipleri ile ordu, sular altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, Tesalya'nın en uzak bölgelerine helikopter ve teknelerle ulaşmaya çalışıyor.

         

         

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #yunanistan
        #Sel
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