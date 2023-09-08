Yunanistan'da su baskının yaşandığı yerler havadan görüntülendi

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi. Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.

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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün akşam yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri elektriği kesilen köylerde kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek ve mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye edecek" dedi.