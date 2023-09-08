Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
Diyarbakır'da, 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan 32 yaşındaki polis memuru Zafer Sayil'in eşi 2 çocuk annesi Hatice Sayil, Kayseri'de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu
Kayseri'de olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi.
EŞİ 12 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞTU
DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil'i, cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.
2 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.