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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de can yakan cinayet! 12 yıl önce şehit olan polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu! - Son dakika haberler

        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!

        Diyarbakır'da, 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan 32 yaşındaki polis memuru Zafer Sayil'in eşi 2 çocuk annesi Hatice Sayil, Kayseri'de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:50
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        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
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        Kayseri'de olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi.

        EŞİ 12 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil'i, cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

        2 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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