Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor

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"KUYU VASITASIYLA DA BURADAKİ SULAR TAHLİYE EDİLİYOR"

Osmanlı döneminde radye temelin uygulandığını aktaran Sav, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki pek çok noktada, pek çok yerde bu altyapı bir sarnıç olarak tarif ediliyor. Yani buranın görevi küçültülüyor. Aslında zaten burası sarnıç değil. Çok net bir ifadeyle bunu söyleyebiliriz. Hatta zemin suyunun rahatlıkla tasfiye edilmesi, buraya dışarıdan yağmur suları veya herhangi bir yerden sızacak suların tahliye edilmesi için de şu an konuşma yaptığımız yerin yanına da derin bir kuyu açılmış. Bu kuyu vasıtasıyla da buradaki sular tahliye ediliyor."