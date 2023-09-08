Eski sevgilisi Grimes'ten Musk'a çağrı: Oğlumu görmeme izin ver

Çift Mayıs 2020'de oğları X'i kucaklarına aldılar ve Eylül 2021'de ayrıldılar. Ancak kısa bir süre yeniden bir araya geldiler ve Aralık 2021'de taşıyıcı anne aracılığıyla Y olarak da bilinen kızları Exa Dark Sideræl dünyaya geldi. Musk'un Zilis'le olan ikizleri ise Kasım 2021'de Y'den birkaç hafta önce doğdu.

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Mart 2022'de Grimes, yeniden ayrıldıklarını ancak Musk'ın hala onun "en iyi arkadaşı ve hayatımın aşkı" olduğunu açıkladı.

Birkaç hafta önce ise Grimes "Son birkaç yıldır hayatımda çoğunlukla halktan sakladığım pek çok şey oluyor. Bunu hala başkalarına saygımdan dolayı yapıyor olabilirim ancak son birkaç gün bana eğer bir değişiklik olmazsa stresten öleceğimi ve çocuklarımın iyi olmayacağını öğretti" ifadelerini kullanarak endişe yarattı.