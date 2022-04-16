Suzanna Geske Türk vatandaşlığı istiyor 0:00 / 0:00

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da 1’i Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinin üzerinden 15 yıl geçti. Zirve Yayınevi’nde öldürülen Alman vatandaşı Tilman Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske, Türkiye’de yaşamaya devam ediyor. Yaşanan olaydan sonra Malatya’yı terk etmeyen Geske Türk vatandaşı olmak istiyor.

“EŞİMİN VE KENDİ ALYANSIMI TAKIYORUM”

Olayın üzerinden 15 sene geçtiğini ifade eden Suzanna Geske, “15 sene bir taraftan çabuk geçti ama bu süreçte birçok şey yaşadık. Bu sene şöyle de bir durum oldu; 15 sene evliydim, 15 senedir de dulum. Bu sene 30’uncu evlilik yıldönümümüz olacaktı. Biraz tuhaf hissediyorum. Hayat çabuk geçiyor ama eşimi hiç unutmadım. Hala evliyim, yüzüğümü takıyorum. Eşimin ve kendi alyansımı takıyorum. Bazen olay sanki dün olmuş gibi hissediyorum bazen de çok uzak bir olaymış gibi geliyor. Ama her gün eşimin eksikliğini hissediyorum, o hiç bitmeyecek” dedi.

“EVİMİZ GÜCÜMÜZ BURADA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUZ”

Türkiye’yi çok sevdiğini o nedenle de gitmeyi düşünmediğini söyleyen Geske,

“Kendi memleketim niye terk edeyim ki? 25 senedir Türkiye’deyim ve memleketim gibi hissediyorum. Kızım Miriam burada doğdu, çocuklarım Lukas ve Michael burada büyüdüler. Burada okudular. Bizim evimiz, gücümüz burada, bir yere gitmek istemiyoruz” diyor.

“10 YIL OLDU AMA ‘EVET’ YA DA ‘HAYIR’ CEVABI GELMEDİ”

Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını anımsatan Geske, “Tam 10 yıl oldu. 18 Nisan 2012’de ‘istisna’ olarak bizi ‘Haydi gelin Türk olun’ diye çağırdılar. Başvurduk ama hiçbir şey çıkmadı. Durmadan dilekçe yazdık, Ankara’ya gittik. Bir ara dosyanın kapandığı da söylendi. Dosya açılsın diye yeni bir dilekçe daha yazdık. İnternette sonuca katığımızda sürekli ‘araştırmanın sürdüğü’ ifadesi yer alıyor. 10 sene geçti ama ‘evet’ ya da ‘hayır’ denilmedi, bir cevap yok” diye konuştu.

“TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN HALA BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 3 Kasım 2011 tarihinde Almanya’da yaptığı, “Türkler Almanya'da Alman vatandaşı oldu, Almanlar gelsin Türkiye'de Türk vatandaşı olsun” ifadelerinin yer aldığı gazete kupürlerini gösteren Suzanna Geske, “O sözden sonra geldik, “Bizi Türk yapın” dedik. Almanya’ya gelen birçok Türk 5 sene sonra Alman oldular. Biz burada hala bekliyoruz. Süresiz ikametim var ama çalışamıyorum. Yabancı olduğum için faturalı hat bile alamıyorum. Türk vatandaşı olmadığım için birçok şeyler karşı karşıya kalıyorum. Biz, Türk vatandaşı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.