Hürriyet'in haberine göre; Avukatı aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran İlknur Özcan, dilekçesinde eşinin kendisini Ayvalık’ta yaşayan D.İ. ile aldattığını öne sürerek 500 bin lira tazminat istedi.

İlknur Özcan’ın avukatı dilekçede, “Müvekkilim bu konudan haberdar olur olmaz eşi ile görüşmüş, davalı eş bahsi geçen hanım için ‘hayranlarımdan biridir’ demiştir. Geçtiğimiz yıl kasım ayının sonunda ise Serhat Süha Özcan bu kez kendisinin Ayvalık’ta birlikte yaşadıkları avukat D.İ. ile yeni bir hayat kurmak istediğini, artık Ayvalık’ta yaşayacağını ve başının çaresine bakmasının gerektiğini beyan etmiştir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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