Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Melek Rabia Özyer, 2013 yılının ağustos ayında henüz lise öğrencisiyken bir restoranda garsonluk yapan Oğulcan Akbaş ile kaçıp, evlendi. Çiftin, 2 yıl sonra bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle bozuldu. Evlenmelerinden bir yıl önce işlediği suç nedeniyle 2.5 yıl hapis cezası verilen Oğulcan Akbaş, 2016 yılında cezaevine girdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

DHA'da yer alan habere göre bu süreçte ikinci çocuğuna hamile olan genç kadın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Cezaevindeki eşine de Fethiye Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Oğulcan Akbaş, dava sürerken, 12 Mayıs 2017 tarihinde Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'nden firar etti. Eşini telefonla arayarak, çocuklarını görmek için bir alışveriş merkezinin önüne çağırdı. Melek Rabia Özyer de çocukları alıp, buluşma noktasına gitti.

FİRAR EDİP YARALADI

Önce çocukları seven Akbaş, sonra yanında getirdiği döner bıçağını çıkartıp, "Hakkında dedikodular var" diyerek, eşinin sol bacağına vurmaya başladı. Genç kadın, bıçak darbeleriyle bacağından yaralanırken, Serap Naktan isimli bir kadın araya girerek, Oğulcan Akbaş'ı durdurdu. Naktan da olayda hafif şekilde yaralandı. Oğulcan Akbaş tutuklandı. Fethiye Aile Mahkemesi çifti boşadı.

16 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS

Akbaş hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs, 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Oğulcan Akbaş, boşandığı eşi Melek Rabia Özyer ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan Akbaş, "Söyleyecek bir şeyim yok. Uzun süredir çocuklarımı göremedim. Tek isteğim çocuklarımı görebilmek" dedi. Mahkeme, sanık Oğulcan Akbaş'ı eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl, alenen hakaret suçundan 3 ay 15 gün, kavgayı ayırmaya çalışan Serap Naktan'ı yaralamaktan da 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"ARTIK HUZURLU UYUYABİLECEĞİM"

Adliye çıkışında açıklama yapan Melek Rabia Özyer, "Sonunda karar çıktığı için artık huzurlu bir uyku uyuyabileceğim. Uzun bir süre cezaevinde kalacak. Tek başıma olsaydım çok da fazla çabalayamayabilirdim. Olayın başından bu yana yanımda çok güzel insanlar vardı. Bana hep destek oldular. Bundan sonra daha rahat olacağım. Mahkemenin bu kararının gayet yerinde olduğuna inanıyorum" dedi.