Eşini öldüren koca yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Isparta'da eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan koca yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda bulunan ağılda Yadigar Işık (40), kocası Sezer Işık (38) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANTARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık, Isparta- Eğirdir kara yolu mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesi için karakola götürülen Sezer Işık'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.