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Haberler Gündem Eşini silahla alıkoymuştu! Flaş karar - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran zanlı hakkında flaş karar!

Yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını kaydeden Fatma Yasak’ın şikayetiyle gözaltına alınan Alper Tasalı tutuklandı

Eşini silahla alıkoymuştu! Flaş karar - Haberler
Eşini silahla alıkoymuştu! Flaş karar
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İHA

Fatma Yasak, 2 yıl öce evlendiği ve bir süre önce de boşanma kararı aldığı eşi Alper Tasalı tarafından sürekli şiddete uğradığını, silah zoruyla kaçırılıp öldürülmek istendiğini sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla duyurmuştu.

İHA'nın haberine göre, eşinden kaçıp polise şikayette bulunan Yasak’ın başvurusu üzerine Alper Tasalı gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Tasalı, savcılığın itirazı üzerine yerinden gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Tasalı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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