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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mahalleli dayanamadı polisi çağırdı! Gaziosmanpaşayı karıştıran iddia
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Eşini ve çocuklarını kırbaçla, hortumla dövüyor iddiası

Gaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu Ali Muhammed N. iddiaya göre 12 yaşındaki çocuğunun kolunda sigara söndürerek, sokak ortasında darp etti. Mahallelinin tepki gösterdiği Ali Muhammed N., evine girdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. İfadesinin ardından Ali Muhammed N. serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri Ali Muhammed N.'nin eşi ve çocuklarını sürekli olarak hortum ve kırbaçla dövdüğünü öne sürdü.

Son dakika: Mahalleli dayanamadı polisi çağırdı! Gaziosmanpaşayı karıştıran iddia
Mahalleli dayanamadı polisi çağırdı! İddialar kan dondurdu
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DHA

Hürriyet Mahallesi'nde 5 Eylül Pazartesi günü Suriye uyruklu Ali Muhammed evinin önünde, oğlu Muhammed N.'yi (12) darbetti. Mahallelinin tepki göstermesi nedeniyle baba Ali Muhammed N., evine girdi. İhbar üzerine polis ekipleri baba ve oğlunu Gaziosmanpaşa Şehit Kaan Anıl Aybek Polis Merkezi'ne götürdü. İfadesinin ardından Ali Muhammed N. serbest bırakıldı. Muhammed N. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

MAHALLELİDEN 'İLK DEĞİL' İDDİASI

Çocuğun darbedilmesine tepki gösteren mahalleli, Ali Muhammed N.'nin eşini ve diğer çocuklarını da hortumla ve kırbaçla dövdüğünü ileri sürdü. Ali Muhammed N.'nin mendil satarak geçimini sağladığı öğrenilirken, çocuklarına da zorla mendil sattırıp, dilendirdiği iddia edildi.

"ÇOCUK BANA SESLENDİ, 'ABİ KURTAR BİZİ' DEDİ"

Mahalle sakinlerinden Tuğra Ömer Karaahmetoğlu, "Çocuğa sürekli tokat atıyor, eşini de kırbaçlıyor. Sabahları seslerini duyuyoruz. Bir gece 02.00'de çocuğu, sigara bulsun diye dışarı attı. Çocuk kamyonun içerisinde uyudu. Pazartesi günü de çocuğunu dövdüğünü komşular görmüş. Mahalleli müdahale etti. Üzerlerine yürüdü, 'Ben yapmadım' diye. Polis çağırdılar" dedi. Bir başka mahalle sakini Selami Aras ise, "Sokakta babası elinden, amcası bacağından tutmuş çocuğu, baş aşağı geliyorlardı. Buradan geçerken çocuk bana seslendi, 'Abi kurtar bizi' dedi. Çocuğa caddede peçete sattırıyordu. Bir ara çocuğa iş bulmuştum. Sonra işten ayrılmış çünkü babası bütün parasını elinden alıyormuş" diye konuştu.

"CANI SIKILDIKÇA HORTUMLA ÇOCUĞU DÖVÜYOR"

Mahalleli Selda Tok, "İlk kez olan bir şey değil. O gece 02.00'de çocuğa 'Git bana sigara bul nereden bulursan bul' dedi. Pazartesi günü de çocuğu dövdü, kollarında sigara yanığı izi vardı. Mahalleli o gün sahip çıktı. Tüm mahalle adamın üzerine hücum etti, eve kaçtı. Polisi aradık geldi. Adam canı sıkıldıkça çocuğu dövüyor. Bir de hortumla vuruyor" şeklinde konuştu.

"MAHALLELİ ÜZERİME KOŞTU, EVİME KAÇTIM"

Çocuğunu darbettiği iddia edilen Ali Muhammed N. ise iddiaları yalanlayarak, "Ben oğlumu dövmedim. Oğlum 2 ay eve doğru düzgün gelmedi. Son olarak 2 gün boyunca eve gelmedi. Ben de aradım buldum, tam apartmanın önüne geldik, 'Bu benim babam değil' diye bağırdı. Millet de oğlum değil sanmış. Mahalleli de üzerime koştu, hemen evime kaçtım. Sonra polis geldi, ailecek ifade verdik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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