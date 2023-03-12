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Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump hatalıydı, tarih onu Kongre saldırısından sorumlu tutacak

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 yıl birlikte çalıştığı eski Başkan Donald Trump'a bugüne kadarki en sert eleştirilerini yöneltti. Mike Pence, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nde düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Başkan Trump hatalıydı. Benim seçimin sonuçlarını değiştirmeye hakkım yoktu" dedi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump hatalıydı, tarih onu Kongre saldırısından sorumlu tutacak
BBC TÜRKÇE
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike PenceReuters

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 yıl birlikte çalıştığı eski Başkan Donald Trump'a bugüne kadarki en sert eleştirilerini yöneltti.

Mike Pence, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Başkan Trump hatalıydı. Benim seçimin sonuçlarını değiştirmeye hakkım yoktu" dedi.

Pence, "Trump düşüncesizce sarf ettiği sözler ile benim, ailemin ve Kongre'deki herkesin hayatını tehlikeye attı. Tarihin Donald Trump’ı sorumlu tutacağını biliyorum” diye konuştu.

Trump ise Pence'in açıklamaları ile ilgili yorum yapmadı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazanmış, seçimlerde hile yapıldığına yönelik asılsız iddialarını tekrarlayan Trump ise seçim sonuçlarını kabul ettiği için Pence’e tepki göstermişti.

Pence'in, ABD Başkan Yardımcısı olarak, eyaletlerden gelen seçim sonuçlarını resmiyete dökme yetkisi bulunuyordu.

6 Ocak 2021'de binlerce Trump destekçisi ABD Kongresi'ne saldırmıştı.

ReutersReuters

Trump destekçilerinden bazıları Pence'in asılmasını istemişti.

Pence olaylar sonrası güvenli bir yere götürülmüştü.

Trump, 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri'nde yarışmak istiyor ve bunun için önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.

Pence de daha önce başkanlık yarışına girebileceğinin sinyalini vermişti.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, geçen ay başkan aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı yarışında adı en çok geçen isim ise Florida Valisi Ron DeSantis.

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