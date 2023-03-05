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Eski ABD Başkanı Trump, 3. dünya savaşının çıkacağını ve bunu önleyecek tek lider olduğunu öne sürdü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirebileceğini söyleyerek, "Oval Ofis'e girmeden bile önce Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözeceğim. Problemi hızlı bir şekilde çözeceğim ve bunu yapmak bir günden fazla sürmeyecek." şeklinde konuştu. Ayrıca 3. dünya savaşının çıkacağını söyleyen Trump, bunu önleyecek tek lider olduğunu iddia etti

Eski ABD Başkanı Trump, 3. dünya savaşının çıkacağını ve bunu önleyecek tek lider olduğunu öne sürdü
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AA

Eski ABD Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı çözmesinin bir günden bile fazla sürmeyeceğini öne sürdü.

Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC 2023) bu yıl Maryland eyaletinde Gaylord National Resort ve Convention Center'da gerçekleştirildi.

Trump, burada yaptığı yaklaşık 1 saat 45 dakika süren konuşmasında, Joe Biden idaresinin politikalarına ve Washington'daki statükoya yüklendi. Sınır sorunları, seçim güvenilirliği ve medyayı eleştiren Trump, "Joe Biden'ı Beyaz Saray'dan çıkaracağız." dedi.

Kendi dönemindeki icraatlarını anlatan Trump, başkan olduğu sürede yeni bir savaşın başlamadığını kaydetti. Savaşları durduracağını söyleyen Trump, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcı politikalar uyguladığını belirtti. Trump, Çin'den mal ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını ve "Çin virüsünü" dünyaya saldıkları için ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Trump, 3. dünya savaşının çıkacağını ancak bunu önleyebilecek tek liderin de kendisi olduğunu öne sürdü. Trump, "derin devleti" bitireceklerini söyleyerek kendi döneminde Rusya ve Çin'e karşı uyguladıkları politikaları övdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da bitirebileceğini söyleyen Trump, "Oval Ofis'e girmeden bile önce Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözeceğim. Problemi hızlı bir şekilde çözeceğim ve bunu yapmak bir günden fazla sürmeyecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde ayrıldığını söyleyen Trump, ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silahları Taliban'ın başka ülkelere sattığını ifade etti.

İÇ SİYASET GÜNDEMİ

Kendi partisi Cumhuriyetçi Partinin eskiden küreselci, açık sınır politikasını savunanlarla dolu olduğunu söyleyen Trump, "Asla Paul Ryan, Karl Rove ve Jeb Bush'un partisine geri dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin şu an özgür bir ülke olmadığını, özgür basına sahip olmadığı görüşünü savunarak "Ben sizin sesinizim, savaşçınızım, adaletinizim. Zulme uğrayan ve ihanete uğrayanlar, sizin intikamınızım." ifadesini kullandı.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı olayına da değinen Trump, "Hunter Biden bir suçlu ve ona bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Joe Biden bir suçlu ve ona hiçbir şey olmamış gibi görünüyor." diye konuştu. Trump, kendisi hakkında haksız yere davalar açıldığını ve önde gelen basın kuruluşları tarafından yalan haberler yapıldığını ileri sürdü.

Biden yönetiminin sınır ve göç politikalarını da eleştiren Trump, başkan olursa Meksika sınırında inşa edilen duvarı genişleteceğini belirtti. Başkan olduğunda ABD'yi Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yine ayıracağını söyleyen Trump, ABD'nin DSÖ'ye fazla para aktardığını savundu.

Trump, diğer taraftan "Demokratları kendi oyunlarında yenmeleri" gerektiğini belirterek seçimlerde posta yoluyla oy kullanma konusunda Cumhuriyetçilerin düşüncelerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan Trump, konuşmasından önce sorularını yanıtladığı gazetecilere, hakkındaki soruşturmalarda suçlansa dahi başkanlık kampanyasına devam edeceğini vurguladı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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